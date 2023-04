Partorisce 3 gemelline a soli 14 anni | poi il gesto da brividi dell’infermiera

Leggi su tvzap

(Di martedì 11 aprile 2023) – Una vicenda incredibile con un finale inatteso arriva dall’estero, nello specifico da Indianapolis. A14una ragazza ha partorito per la prima volta non uno, bensì tre gemelle. Le piccole sono nate premature: la giovane ha dato alla lue le bimbe a sole 26 settimane. Per loro è stato necessario il ricovero in terapia intensiva neonatale. Le tre bambine sono rimaste presso il Community Hospital North di Indianapolis per più di cinque mesi. leggi anche: Ha un infarto ma muore poco dopo per un altro motivo leggi anche: “Ha una relazione col figlio di 17”. Tragedia in famiglia, lui è pazzo di gelosia A14Shariya Small ha partorito tre gemelle. Le piccole sono nate premature, a 26 settimane (quando la gestazione media per parti trigemellari è di 33 settimane) ...