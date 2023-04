Parità di genere raggiunta: il governo neozelandese fa scuola (Di martedì 11 aprile 2023) La Nuova Zelanda ha raggiunto la Parità di genere nel suo gabinetto di governo per la prima volta nella sua storia. Il Paese, dal 2020, ha visto il suo governo diventare sempre più inclusivo. La vera svolta è avvenuta nel 2020, sotto il governo della ex premier Jacinda Ardern, in cui il popolo neozelandese aveva eletto il suo parlamento più eterogeneo e giovane di sempre, aumentando significativamente il numero di membri donne, M?ori e LBGTQ+ nel suo esecutivo. Adesso il gabinetto di governo della Nuova Zelanda ha raggiunto la Parità di genere al tavolo decisionale, l’organo dei ministri senior responsabili delle più importanti decisioni politiche, legislative e amministrative del Paese. Il primo ministro Chris Hipkins ha annunciato ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023) La Nuova Zelanda ha raggiunto ladinel suo gabinetto diper la prima volta nella sua storia. Il Paese, dal 2020, ha visto il suodiventare sempre più inclusivo. La vera svolta è avvenuta nel 2020, sotto ildella ex premier Jacinda Ardern, in cui il popoloaveva eletto il suo parlamento più eterogeneo e giovane di sempre, aumentando significativamente il numero di membri donne, M?ori e LBGTQ+ nel suo esecutivo. Adesso il gabinetto didella Nuova Zelanda ha raggiunto ladial tavolo decisionale, l’organo dei ministri senior responsabili delle più importanti decisioni politiche, legislative e amministrative del Paese. Il primo ministro Chris Hipkins ha annunciato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauroberruto : Grazie @ellyesse per la scelta di confermarmi come responsabile delle politiche dello sport per il @pdnetwork. Nasc… - azzolin_azzolin : @Barbaramenteme brava, hai centrato il problema di una società ancora arretrata nel campo dei diritti e della parità di genere - gcerti_italy : ?? Ottenere una certificazione per la parità di genere in conformità alla UNI PdR 125 per un'organizzazione signific… - varesenews : Verso la certificazione della parità di genere: un incontro a Varese - dorinileonardo : Parità di genere, siamo messi male. via @sole24ore -