Parità di genere | non c’è molto rosa nelle principali aziende italiane quotate E nessuna donna è Ceo – Lo studio dell’Università Bocconi

A 12 anni dall'introduzione della legge Golfo Mosca, che impone le cosiddette "quote rosa", ossia quote di genere da rispettare nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate in Italia, la situazione è a dir poco desolante e i cambiamenti risultano essere pressoché inconsistenti. Malgrado nel corso degli anni si sia indubbiamente registrato un aumento di numero donne con ruoli decisionali e strategici sia nel pubblico sia nel privato, si tratta più di eccezioni che di effettivo raggiungimento della Parità di genere. Secondo quanto emerso da uno studio realizzato dal Corporate Governance Lab dell'Università Bocconi di Milano in cui viene analizzato il numero di donne presenti nei CdA delle 50 principali

