Pardo | «Inter | farei giocare Lukaku! Benfica troppo ottimista»

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 aprile 2023)è convinto che ilstia esagerando nella sicurezza di passare il turno contro l’. Da Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista dice che per lui dovrebbeLukaku e non Dzeko. OCCHIO ALLA SORPRESA – Pierluigiha un consiglio in vista di: «Romelu Lukaku in questo momento, nonostante Edin Dzeko sia un signore del calcio. Però al momento il belga sta meglio, sono molto. Alsi sbagliano sulottimismo, l’ha più giocatori decisivi rispetto al, anche se dal punto di vista del gioco i portoghesi sono stati tra i migliori quest’anno. Simone Inzaghi? Penso che ci ...