Parchi divertimento, il ministro Daniela Santanché incontra l'associazione per definire piano strategico (Di martedì 11 aprile 2023) Primo incontro ufficiale tra il ministro del Turismo Daniela Santanchè e l'associazione Parchi Permanenti Italiani – Confindustria, per delineare il piano strategico di sviluppo del comparto Parchi divertimento, diventato ormai una componente imprescindibile dell'offerta turistica italiana, soprattutto agli occhi degli stranieri. Il colloquio si è svolto su iniziativa dello stesso ministro Santanchè, che aveva già dimostrato attenzione nei confronti del settore, inserendolo nel piano strategico del Turismo 2023/2027 pubblicato lo scorso dicembre. In Italia si contano circa 230 imprese tra Parchi a tema, acquatici, faunistici e avventura, che ogni anno sostengono importanti ...

