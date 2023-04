Paratici fa ricorso alla Fifa contro l’estensione della sua inibizione per le plusvalenze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso di Gabriele #Gravina, presidente #Figc, avverso il dispos… - tuttosport : ????? “#Paratici fa ricorso alla #Fifa contro la squalifica' - sportface2016 : +++Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso della #Figc nei confronti di #Paratici e #Cherubini… - SilviaPrato1 : RT @tuttosport: ????? “#Paratici fa ricorso alla #Fifa contro la squalifica' - KillerJoe67 : RT @SCUtweet: #Paratici fa ricorso alla #FIFA contro l'estensione mondiale dell'inibizione della #FIGC.?? -

Il prossimo 19 aprile, al Collegio di garanzia dello sport al Coni, verrà discusso ildi, della Juventus e degli altri 11 ex dirigenti bianconeri, contro la sentenza della giustizia ...Gli Spurs, dovelavora dal 2021, avevano deciso di aspettare l'udienza del Collegio di Garanzia, che il 19 aprile esaminerà ildie degli altri dirigenti, prima di prendere ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'ormai ex direttore sportivo di Juventus e Tottenham Fabioproponecontro la squalifica per il caso plusvalenze , prima emessa dalla FIGC e poi recepita anche dalla FIFA, che lo dovrebbe inibire al lavoro di direttore sportivo per 30 mesi. La ...

Paratici fa ricorso alla Fifa contro l'estensione della squalifica per il caso plusvalenze Sky Sport

Londra, 11 apr. - (Adnkronos) - L'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto ricorso alla Fifa contro l'estensione della ...Fabio Paratici ha deciso di presentare ricorso alla Fifa contro la decisione della Commissione Disciplinare di estendere le sanzioni inflitte in ambito Figc a livello internazionale. Lo riporta Sky ...