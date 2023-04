Papa telefona a un amico di Pesaro: "Me la sono vista brutta" (Di martedì 11 aprile 2023) "Gli ho detto: 'Ci hai fatto prendere un bello spavento!", riferisce Michele secondo quanto riporta il quotidiano proseguendo: "Lui mi ha spiegato che era arrivato incosciente in ospedale. 'Bastavano ... Leggi su ilroma (Di martedì 11 aprile 2023) "Gli ho detto: 'Ci hai fatto prendere un bello spavento!", riferisce Michele secondo quanto riporta il quotidiano proseguendo: "Lui mi ha spiegato che era arrivato incosciente in ospedale. 'Bastavano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amerigormea : RT @fanpage: “Avevo perso conoscenza. Bastavano alcune ore in più e non so se la raccontavo” Papa Francesco telefona a una famiglia di Pes… - infoitinterno : Pesaro, Papa Francesco telefona a Michele Ferri e racconta il suo ricovero al Gemelli di Roma - infoitinterno : “Sono svenuto, me la sono vista brutta”: Papa Francesco telefona a una famiglia di Pesaro e racconta il malore avut… - infoitinterno : Papa Francesco telefona a un amico di Pesaro: “Me la sono vista brutta” - fanpage : “Avevo perso conoscenza. Bastavano alcune ore in più e non so se la raccontavo” Papa Francesco telefona a una fami… -