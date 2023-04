Papa Francesco | salta fuori la verità sul recente malore | ecco cos’è successo

(Di martedì 11 aprile 2023) Social. ., nato Jorge Mario Bergoglio, è, dal 13 marzo 2013, il 266ºdella Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Pochi giorni prima dei festeggiamenti della settimana santa ilha avuto unimprovviso per il quale è stato necessario un ricovero. Per fortuna Bergoglio si è rimesso in fretta e ora, durante una telefonata, è venutalasu ciò che èprima del suo ingresso in ospedale.Leggi anche:come sta, le prime parole dopo le dimissioni Leggi anche:, il medico rompe il silenzio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : Papa Francesco: Dio ponga fine ai conflitti che insanguinano il mondo - Avvenire_Nei : #ReginaCoeli #PapaFrancesco quando si incontra Gesù, non possiamo fare a meno di annunciarlo - LaStampa : Papa Francesco: “Attenti ai diavoli educati” - BroccoloGina : RT @francofontana43: Urbi et orbi. Papa Francesco: Dio, poni fine ai conflitti che insanguinano il mondo Dall'Ucraina al Myanmar, dalla Sir… - infoitinterno : La convalescenza di Papa Francesco nella settimana di Pasqua -

Immaginando cheabdichi nel 2026 per malattia, dal 2026 gli subentra Paolo VII, Romeo Reyesfilippino che muore nel 2032. Nello stesso anno, dopo un burrascoso conclave, Federico ...'Ancora un po' e non la raccontavo'. Dodici giorni faha avuto paura di morire. Lo ha raccontato nella giornata di ieri a Michele Ferri, il fratello di Andrea Ferri, il commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un ..."Me la sono vista brutta. Sono arrivato incosciente in ospedale. Qualche ora di più, e non so se la raccontavo". Lo ha detto, parlando del suo recente ricovero al Gemelli, durante una telefonata all'amico Michele Ferri, pesarese, con il quale si sente da dieci anni, per telefono, da quando cioè Michele perse ...

Avevo perso conoscenza. Me la sono vista veramente brutta». Così ha raccontato papa Francesco, secondo quanto riportato da Michele Ferri, fratello del commerciante, Andrea, ucciso a Pesaro nella notte ...Papa Francesco telefona a una famiglia di Pesaro e racconta il malore avuto 12 giorni fa che lo ha costretto al ricovero al Policlinico Gemelli. “Avevo perso conoscenza. Bastavano alcune ore in più e ...