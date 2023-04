Papa Francesco | la confessione al telefono sul recente malore | «Avevo perso conoscenza | me la sono vista brutta»

(Di martedì 11 aprile 2023) Nel lunedì dell’Angeloha telefonata per la novantesima volta a Michele Ferri, fratello di Andrea, il commerciante ucciso a Pesaro a colpi di pistola il 3 giugno 2013 da un proprio dipendente a scopo di rapina. Un’amicizia tra il Pontefice e il 52enne che ormai dura da tempo e che Bergoglio ha tenuto a ribadire anche ieri, 10 aprile: «Ancora un po’ e non la raccontavo», ha confidato ila Ferri parlando delche lo ha colpito 12 giorni fa. «. Me laveramente», ha spiegato Bergoglio nella telefonata che Ferri ha raccontato al Resto del Carlino di Pesaro, svelando per la prima volta la notizia dello svenimento al momento del suo ricovero al Gemelli di ...

Sono arrivato incosciente in ospedale. Qualche ora di più, e non so se la raccontavo". Lo ha detto Papa Francesco, parlando del suo recente ricovero al Gemelli, durante una telefonata all'amico ...