Papa Francesco, aperta ufficialmente l'inchiesta sul caso Orlandi: affidate le indagini al procuratore Alessandro Diddi (Di martedì 11 aprile 2023) Papa Francesco vuole arrivare alla verità sul caso riguardante Emanuela Orlandi, in una sparizione che getta ambiguità all'interno dei salotti vaticani. Infatti, come denunciato dalla stessa famiglia Orlandi, qualcuno sa dentro il Vaticano ma evita ormai dal 1983 di parlare. Questo perchè dietro la sparizione potrebbero essere legate tante, partendo da scenari geopolitici sotto Giovanni Paolo II e obiettivi edilizi su cui la criminalità romana (si legga Banda della Magliana) si stava muovendo all'epoca. Papa Francesco apre l'inchiesta sul caso Orlandi Come detto, il Santo Padre vuole vederci chiaro sulla storia. Un concetto che ribadisce in sue recenti dichiarazioni sull'indagine della ragazza scomparsa: "Il mondo ci ...

