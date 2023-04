Papà Fascina | neanche un giorno di visita saltato al capezzale di Berlusconi La presenza silenziosa al fianco della figlia anche alle finte nozze

(Di martedì 11 aprile 2023) Da quando il compagno di suaMarta è ricoverato al San Raffaele di Milano, Orazionon ha maiundialdi Silvioe costante di questi giorni difficili, durante i quali il fondatore di Forza Italia lotta contro le complicazioni causate dalla leucemia di cui soffre da due anni,ha attirato su di sé i riflettori. Ma l’ex cancelliere del tribunale di Salerno non è nuovo a manifestare vicinanza e sostegno nei momenti più importantivita di sua, dal 2020 compagna ufficiale del Cavaliere. Ad accompagnare la 33enne all’altare il 19 marzo 2022,del ...

Dal primo momento al fianco di Marta, c'è sempre stato anche il padre, Orazio. L'uomo era presente anche durante le festività pasquali. Il 10 aprile, giorno di Pasquetta, è uscito intorno ...Presenza silenziosa e costante di questi giorni difficili, durante i quali il fondatore di Forza Italia lotta contro le complicazioni causate dalla leucemia di cui soffre da due anni,ha ...Al fianco dell'ex premier, fin dal primo giorno di ricovero, ci sono la compagna e deputata Martae il suocero Orazio, che di tanto in tanto si allontana dalla struttura di via Olgettina per ...