Panucci | «Inter squadra esperta | soffrirà ma farà grande gara!»

Christian Panucci ha parlato dagli studi di Mediaset Infinity nel prepartita di Benfica-Inter. Le sue parole in vista dell'imminente quarto di finale di andata di Champions League FIDUCIOSO ? Panucci analizza la gara: «Lukaku? Simone Inzaghi avrà valutato, chiaro che se fanno una partita difensiva, Lukaku era perfetto. Ma lui si fida di Dzeko per trovarlo tra le linee e ripartire con gli esterni. Quindi Inzaghi lo ha scelto per quello. Inzaghi nelle partite secche ha sempre fatto bene, ma l'Inter è una squadra esperta. Queste partite le conoscono, sono sicuro che l'Inter farà bene. soffrirà ma farà una grande partita. Queste gare si preparano da sole. Sarà un'Inter che chiuderà gli ...

