Pallanuoto femminile | World Cup 2023 | Italia-Cina 14-13 Silvia Avegno decisiva a 2? dal termine!

(Di martedì 11 aprile 2023) A 2? dai tiri di rigore, oggi top scorer per il Setterosa con 6 gol, toglie le castagne dal fuoco all’, siglando in superiorità numerica il definitivo 14-13 contro lanel match d’esordio delle azzurre nel Girone B dellaCup della. A Rotterdam, nei Paesi Bassi, l’della, guidata dal CT Carlo Silipo, è in testa al raggruppamento da sola a quota 3, dato che la Spagna supera ai tiri di rigore gli USA per 17-15 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari: 2 punti per le iberiche, 1 per le statunitensi. L’oggi va sotto in avvio contro la, che chiude il primo quarto sul 2-4, portandosi sul +3 in avvio di ...

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia - Cina della World Cup 2023 di pallanuoto femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

Pallanuoto femminile, la World Cup sostituisce la World League: format e regolamento OA Sport

Il PalaGalli torna a colorarsi d’azzurro. Da venerdì a domenica il 7rosa, la Nazionale femminile, sarà a Civitavecchia per un common training di tre giorni con il Canada, che consentirà al gruppo del ...Tutti i risultati e le classifiche della World Cup femminile 2023 di pallanuoto: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Nuovo torneo che sostituisce la World League, esattamente come ...