Pakistano ferito a Napoli con cocci di bottiglia

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un 27enne di origine pakistana è stato aggredito, senza alcun apparente motivo, da due persone, che lui ha indicato come extracomunitari. Il fatto in via Carriera Grande, nel quartiere San Lorenzo di. I due, armati didi, avrebbero colpito la vittima al torace. Per il 27enne una diagnosi di 10 giorni per “contusione della parte toracica-ferita da taglio al torace”. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini. Indagini dei Carabinieri della compagniaStella impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.