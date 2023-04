Pagato 45 milioni, poi regalato al Benfica: la parabola all'Inter di Joao Mario (Di martedì 11 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fen_church : RT @ilbeccaccino: @guiodic Brutte notizie per un paese normale. Abbiamo una 80ina di procedure di infrazione di cui forse 30 per mancato re… - sportli26181512 : Pagato 45 milioni, poi regalato al Benfica: la parabola all'Inter di Joao Mario: Pagato 45 milioni, poi regalato al… - RobertoZanatta0 : @StefanoPutinati Credo che si tratti del taglio, già realizzato, sulle rivalutazioni per le pensioni non minime. Un… - Gazzetta_it : Pagato 45 milioni, poi regalato al #Benfica: la parabola all'#Inter di #Joao Mario - 2021_dasilva : @Rolando28149 @RitaBorsatti @LucaFerracci_1 Grillo è un politico pagato dalle istituzioni? No, le sue azioni non ri… -