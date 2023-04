Paestum | giovedì conferenza della Confederazione degli italiani nel mondo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Si terranno13 aprile a, nelle sale dell’Hotel Mec, a partire dalle ore 10, i lavorinazionaleCim, lanel, la più grande organizzazioneall’estero, presente in 33 Nazioni con oltre 2000 strutture tra associazioni, federazioni ed enti nazionali. Ad aprire i lavori, il presidente, on. Angelo Sollazzo, dopo i saluti del sindaco di-Capaccio, Franco Alfieri. A seguire, la relazione generale del vicepresidente, on. Federico Conte. Tra gli ospiti, il viceministro agli Affari Esteri, EdCirielli, gli assessori al ...