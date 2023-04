Padova, polemica per il bonus di 100 euro agli studenti “meritevoli”: “Va contro il benessere psicologico dei ragazzi” (Di martedì 11 aprile 2023) Nell’istituto superiore “Scalcerle” di Padova gli studenti con la media superiore al 9 sono stati premiati con un bonus da 100 euro in una cerimonia che è stata definita “la serata delle eccellenze”, durante la quale è stato consegnato loro un attestato di merito oltre al premio in denaro. In totale sono 56 i ragazzi e le ragazze tra la prima e la quinta superiore che hanno avuto il riconoscimento. “Un modo per far conoscere i nostri ragazzi più bravi, dargli visibilità e incentivarli ad investire sul proprio futuro”, rivendica Giuseppe Sozzo, preside dell’istituto e ideatore dell’evento. “Questa serata è un momento di emozione da vivere tutti assieme – aggiunge – importante per i ragazzi premiati quanto per tutti gli altri. Se poi l’aspirazione alla vittoria e, ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023) Nell’istituto superiore “Scalcerle” diglicon la media superiore al 9 sono stati premiati con unda 100in una cerimonia che è stata definita “la serata delle eccellenze”, durante la quale è stato consegnato loro un attestato di merito oltre al premio in denaro. In totale sono 56 ie le ragazze tra la prima e la quinta superiore che hanno avuto il riconoscimento. “Un modo per far conoscere i nostripiù bravi, dargli visibilità e incentivarli ad investire sul proprio futuro”, rivendica Giuseppe Sozzo, preside dell’istituto e ideatore dell’evento. “Questa serata è un momento di emozione da vivere tutti assieme – aggiunge – importante per ipremiati quanto per tutti gli altri. Se poi l’aspirazione alla vittoria e, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pigi06156123 : RT @ilmessaggeroit: Padova, bonus da 100 euro a chi ha la media oltre il 9: polemica in una scuola superiore. «Dinamica tossica» https://t.… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Padova, bonus da 100 euro a chi ha la media oltre il 9: polemica in una scuola superiore. «Dinamica tossica» https://t.… - ilmessaggeroit : Padova, bonus da 100 euro a chi ha la media oltre il 9: polemica in una scuola superiore. «Dinamica tossica» - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Padova, Istituto superiore Scarcerle: bonus di 100 euro per chi ha la media superiore al 9. Scoppia la polemica: «Dinamica… - Gazzettino : Padova, Istituto superiore Scarcerle: bonus di 100 euro per chi ha la media superiore al 9. Scoppia la polemica: «D… -