Padova | la scuola vuole premiare il merito | 100 euro agli studenti con la media alta Esperti divisi

(Di martedì 11 aprile 2023) Centoai primi della classe. L’idea che fa discutere il mondo deglidell’educazione, è dell’istituto superiore “Scalcerle” diche nei giorni scorsi ha organizzato la “serata delle eccellenze” attribuendo un bonus di centocon unasuperiore al nove. Ai ragazzi che hanno conquistato questo traguardo oltre alla consegna di un attestato diè andata anche la somma in denaro. Una decisione presa dal consiglio d’istituto che ha riconosciuto 56su 1600: una spesa di 5.600, prevista nel bilancio della. Un’iniziativa che ha mandato su tutte le furie la “Rete degli” che in un comunicato ha parlato di “un sistema che ...

Bonus di 100 e celebrazioni con una cerimonia definita 'serata delle eccellenze' per chi ha ottenuto auna media superiore al 9. È l'iniziativa dell'istituto superiore Scalcerle diche per i ragazzi meritevoli ha anche previsto, oltre al premio in denaro, la consegna di un attestato di ...

Scuola superiore di Padova: bonus di 100 euro a chi ha la media del 9. Scoppia la polemica: «Dinamica tossica» ilgazzettino.it

Bonus di 100 e celebrazioni con una cerimonia definita "serata delle eccellenze" per chi ha ottenuto a scuola una media superiore al 9. È l'iniziativa dell'istituto superiore Scalcerle di Padova che ...