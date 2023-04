Padova | figli di coppie gay | la procura chiede gli atti delle trascrizioni “Potrebbero essere dichiarati nulli”

(Di martedì 11 aprile 2023) Continua la battaglia legale sulle famiglie omogenitoriali. È di oggi la notizia che ladiha chiesto al comune della città veneta gliiscrizioni all’anagrafe deidigay, per sottoporli al vaglio del tribunale. Lo riporta l’Ansa. Secondo fonti autorevoli citate dall’Ansa, gliriguardano tutte le iscrizioni didiomogenitoriali registrate dal 2017, l’anno in cui l’amministrazione di centrosinistra ha aperto a questa possibilità. I casi sono relativi a 32 bambini totali, tutti didi mamme. Il tribunale potrebbe arrivare a decidere latàiscrizioni. “Si tratterebbe di una crudeltà contro il supremo interesse del ...

Procura Padova chiede atti anagrafe su figli coppie gay Agenzia ANSA

“Non si può più aspettare: il Parlamento legiferi con urgenza sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali e monogenitoriali”. Lo dice la deputata del Pd Rachele Scarpa a proposito della ...Il Tribunale potrebbe decidere la nullità delle iscrizioni effettuate dal sindaco di centrosinistra. Progressisti sulle barricate: sfruttando il caso chiedono al Parlamento di legiferare sul fatto com ...