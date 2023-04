Ostia | tentano di occupare un appartamento dell’Ater ma scatta l’antifurto | denunciati

(Di martedì 11 aprile 2023) A colpi di martello e piede di porco hanno tentato di buttare giù la porta d’ingresso di unnelle case popolari diponente. Un tentativo fallito quello di due romani che si è concluso con l’arrivo dei caschi bianchi e ha lasciato vistosi danni alla porta di casa. Durante il fine settimana appena trascorso, personale del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale è intervenuto, a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione, in undi proprietà, in via Domenico Baffigo, a, dove due uomini hanno tentato di forzare la porta d’ingresso con lo scopo di occuparlo. Entrambi, cittadini italiani di 62 e 50 anni con precedenti penali, muniti di arnesi da scasso, sono stati colti in flagrante dagli agenti, mentre tentavano d’introdursi all’interno ...

