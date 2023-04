Ostia Ponente – Tentano di occupare un appartamento Ater (Di martedì 11 aprile 2023) . Denunciati due uomini italiani – Durante il fine settimana appena trascorso, personale del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale è intervenuto, a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione, in un appartamento di proprietà dell’Ater, in via Domenico Baffigo, a Ostia Ponente, dove due uomini hanno tentato di forzare la porta d’ingresso con lo scopo di occuparlo. Entrambi, cittadini di nazionalità italiana di 62 e 50 anni con precedenti penali, muniti di arnesi da scasso, sono stati colti in flagrante dagli agenti, mentre tentavano d’introdursi all’interno dell’appartamento. I due sono stati identificati e denunciati per tentativo d’invasione di edificio, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso, reati per i quali dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria. L’immobile è stato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 aprile 2023) . Denunciati due uomini italiani – Durante il fine settimana appena trascorso, personale del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale è intervenuto, a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione, in undi proprietà dell’, in via Domenico Baffigo, a, dove due uomini hanno tentato di forzare la porta d’ingresso con lo scopo di occuparlo. Entrambi, cittadini di nazionalità italiana di 62 e 50 anni con precedenti penali, muniti di arnesi da scasso, sono stati colti in flagrante dagli agenti, mentre tentavano d’introdursi all’interno dell’. I due sono stati identificati e denunciati per tentativo d’invasione di edificio, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso, reati per i quali dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria. L’immobile è stato ...

