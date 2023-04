Ospedale fantasma a Caracas, parla il medico: “Gestito da un gruppo di persone col nome dell’Italia, ma di italiano non ha proprio nulla” (Di martedì 11 aprile 2023) L’Ospedale italiano mai nato, finito nelle mani di Ugo Di Martino, aveva almeno un direttore sanitario. E’ un medico venezuelano che ha studiato a lungo in Italia, lavora per il consolato e per questo era stato coinvolto subito dall’ambasciatore Placido Vigo in quell’iniziativa che doveva essere “bellissima, altruistica”. Così era entrato nel direttivo della fondazione “animato dalle migliori intenzioni”, salvo dimettersi quando le cose sono precipitate. “Dopo tre anni resta solo questa fondazione senza soldi né sede gestita da un gruppo di persone con il nome dell’Italia ma che di italiano non ha nulla. Neppure l’appoggio delle autorità italiane”, dice chiedendo l’anonimato. nulla sapeva dei trascorsi di Di Martino, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) L’mai nato, finito nelle mani di Ugo Di Martino, aveva almeno un direttore sanitario. E’ unvenezuelano che ha studiato a lungo in Italia, lavora per il consolato e per questo era stato coinvolto subito dall’ambasciatore Placido Vigo in quell’iniziativa che doveva essere “bellissima, altruistica”. Così era entrato nel direttivo della fondazione “animato dalle migliori intenzioni”, salvo dimettersi quando le cose sono precipitate. “Dopo tre anni resta solo questa fondazione senza soldi né sede gestita da undicon ilma che dinon ha. Neppure l’appoggio delle autorità italiane”, dice chiedendo l’anonimato.sapeva dei trascorsi di Di Martino, ...

