(Di martedì 11 aprile 2023) Ormai ci siamo, manca sempre meno alla grande sfida trae Napoli che può valere l’accesso alla semifinale di Champions League. Gli azzurri di Luciano Spalletti non si presentano al meglio delle condizioni, c’è apprensione per capire quali saranno le sorti di Victor. L’attaccante soffre da giorni a causa di un problema muscolare e la sua presenza in campo a San Siro è in forte rischio. A mettere una pietra tombale sul recupero dell’attaccante è stato il presidente Aurelio De Laurentiis. Infortunionon sarà a disposizione per la Champions League Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il patron partenopeo ha passato le vacanze Pasquali sull’isola di Ischia. Girando sull’isola ha incrociato diversi tifosi ai quali avrebbe confessato l’impossibilità del recupero di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Osimhen recuperato per il Milan? L’annuncio arriva direttamente da De Laurentiis! - phierpez : CdM - Contro il Milan toccherà a Raspadori anche con Osimhen recuperato: il motivo - ildumba : Ennesimo passo falso stagionale, il passo delle concorrenti blinda Pioli, Osimhen recuperato Milanworld: - CalcioNapoli24 : - Fagottosauro : RT @raffocinematic: Non avendo recuperato l'antica maschera, ne abbiamo forgiata una nuova più forte e potente. Il Team Scaramanzia riporta… -

dopo l'infortunio al ginocchio che l'ha tormentato per quasi un anno. Pioli ha letto le ... Ora è chiamato a giocare contro gli azzurri ai quarti di Champions , con l'incognità. Il ...... che titola: ' Batosta, salta il Milan '. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante del Napoli non sarà della gara a San Siro dato che non ha ancoraal 100%. Nella giornata di ...... al Napoli resterà solo Raspadori, che non è neppure al meglio, appena rientrato dall'infortunio 'In ogni caso toccherà a Raspadori salire in cattedra perché, anche se, dovrà ...

Osimhen recuperato per il Milan L’annuncio arriva direttamente da De Laurentiis! Spazio Napoli

Non solo i problemi per Osimhen, che sta tentando il recupero, e quelli per Simeone che s'è infortunato a Lecce. Momento sfortunato per il Napoli. Non solo i problemi per Osimhen, che sta tentando il ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...