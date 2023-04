Osimhen | Raspadori e Simeone | il punto della situazione

(Di martedì 11 aprile 2023), proviamo a fare ilsugli attaccanti a disposizione di Spalletti in vistasfida di domani contro il Milan, partita di andata dei quarti di Champions League: «ha svolto lavoro individuale in campo a scopo precauzionale, e dunque non dovrebbero esserci problemi per l’utilizzo a Milano. Provenendo da un lungo infortunio, l’attaccante ex Sassuolo ha effettuato un lavoro specifico per cautela. Oggi dovrebbe lavorare in gruppo., lunedì ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Non avendo ancora effettuato un allenamento col gruppo squadra, la sua presenza con il Milan resta in dubbio. Oggi giornata decisiva per capire se potrà almeno essere convocato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? #Osimhen in forte dubbio, #Simeone sicuramente out e, se non bastasse, oggi #Raspadori si è allenato a parte, con… - NapoletanoFier1 : RT @anperillo: ?? #Osimhen in forte dubbio, #Simeone sicuramente out e, se non bastasse, oggi #Raspadori si è allenato a parte, con #Kvarats… - Diego31883 : RT @capuanogio: Allarme attacco per #Spalletti, si ferma anche #Raspadori. Provato #Elmas come centrale nel tridente offensivo a due giorni… - 1926pe : RT @anperillo: ?? #Osimhen in forte dubbio, #Simeone sicuramente out e, se non bastasse, oggi #Raspadori si è allenato a parte, con #Kvarats… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: ?? Victor #Osimhen lavora a parte a due giorni da #MilanNapoli: la percentuale della sua presenza a San Siro è sempre più… -

'Sì perché con Giovanni Simeone sicuramente fuori dalla doppia sfida di Champions con il Milan, ieri anche Victore Giacomosi sono allenati a parte. Sull'azzurro non ci sono ...Napoli - Arrivano nuove notizie sulla situazione infortuni in casa Napoli con le condizioni die Simeone da monitorare in vista di Milan Napoli di Champions League . Milan Napoli: idea Lozano per Spalletti Intanto, ci sono già delle idee per Spalletti che può pensare di ...ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra, mentre, rientrato di recente dopo un lungo stop, ha svolto lavoro individuale in campo. Martedì giornata decisiva per capire chi ...

Napoli spuntato: Osimhen a parte, terapie per Simeone, individuale per Raspadori - Sportmediaset Sport Mediaset

Il fatto è che il Napoli là davanti non ha solo il guaio Osimhen: Simeone è infortunato, quindi titolare sarà con ogni probabilità Raspadori, che però non è ancora al meglio, visto che ieri s’è ...L’allenatore toscano oggi saprà se potrà contare su Osimhen, che si sottoporrà ad alcuni accertamenti ... e anche lunedì non si è allenato limitandosi a fare terapia, né Raspadori, che ha lavorato a ...