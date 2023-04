Osimhen non si arrende: lotta per Milan-Napoli, ecco cosa manca per vederlo in campo (Di martedì 11 aprile 2023) Victor Osimhen vuole giocare Milan-Napoli, l’infortunio muscolare è superato, ma oggi c’è un test medico decisivo. L’emergenza attaccanti a Napoli è ufficialmente aperta: Simeone sicuramente non recupererà per la sfida di Champions League. Raspadori ieri ha svolto solo lavoro differenziato in campo, stessa cosa di Osimhen. Tanto che Spalletti ha dovuto lavorare provando Kvaratskhelia come prima punta, per anticipare ogni possibile eventualità. Insomma la situazione è delicata per l’appuntamento con la storia, la prima volta del Napoli ai quarti di Champions League. Recupero Osimhen: vuole Milan-Napoli Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è scettico, ed ha fatto sapere ad ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Victorvuole giocare, l’infortunio muscolare è superato, ma oggi c’è un test medico decisivo. L’emergenza attaccanti aè ufficialmente aperta: Simeone sicuramente non recupererà per la sfida di Champions League. Raspadori ieri ha svolto solo lavoro differenziato in, stessadi. Tanto che Spalletti ha dovuto lavorare provando Kvaratskhelia come prima punta, per anticipare ogni possibile eventualità. Insomma la situazione è delicata per l’appuntamento con la storia, la prima volta delai quarti di Champions League. Recupero: vuoleIl presidente delAurelio De Laurentiis è scettico, ed ha fatto sapere ad ...

