Osimhen non è stato convocato, è ufficiale. Raspadori c’è (Di martedì 11 aprile 2023) Osimhen non è stato convocato, è ufficiale. Il Napoli ha diramato l’elenco dei calciatori disponibili per la trasferta di Champions a Milano (domani sera si giocherà Milan-Napoli andata dei quarti di finale) e Osimhen non ci sarà. Non ci sarà nemmeno Osimhen. In attacco i nomi sono quattro: Kvaratskhelia, Lozano, Politano e Raspadori. Per il resto tutti arruolabili nel Napoli di Spalletti. Ricordiamo che la gara di ritorno si giocherà martedì prossimo 18 aprile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023)non è, è. Il Napoli ha diramato l’elenco dei calciatori disponibili per la trasferta di Champions a Milano (domani sera si giocherà Milan-Napoli andata dei quarti di finale) enon ci sarà. Non ci sarà nemmeno. In attacco i nomi sono quattro: Kvaratskhelia, Lozano, Politano e. Per il resto tutti arruolabili nel Napoli di Spalletti. Ricordiamo che la gara di ritorno si giocherà martedì prossimo 18 aprile. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Osimhen e Simeone non si allenano, lavoro personalizzato per Raspadori #MilanNapoli - Gazzetta_it : Niente Milan per Osimhen, nemmeno convocato per la sfida di San Siro #MilanNapoli - tvdellosport : Adesso è ufficiale: Victor Osimhen non sarà in campo in Milan-Napoli. L'attaccante nigeriano non è tra i convocati… - lamortevito : A San Siro non ci saranno né Osimhen, né Simeone. #MilanNapoli #SerieA - napolista : Osimhen non è stato convocato, è ufficiale. Raspadori c’è Assente anche Simeone per la sfida di Champions. In atta… -