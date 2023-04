Osimhen: “Napoli vive per il calcio, tifosi sotto casa fino alle 2 di notte” (Di martedì 11 aprile 2023) L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, si è soffermato in un’intervista al Daily Mail soffermandosi su diversi temi, dalla passione dei tifosi partenopei per il calcio alla Champions League. Victor Osimhen ha affrontato diversi temi in un’intervista rilasciata al Daily Mail, partendo dalla passione dei tifosi partenopei per il calcio: “Napoli vive per il calcio e ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto”, ha detto Osimhen. “I tifosi hanno le lacrime agli occhi, non vincono il campionato dai tempi di Maradona (1990) e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono sotto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) L’attaccante nigeriano del, Victor, si è soffermato in un’intervista al Daily Mail soffermandosi su diversi temi, dalla passione deipartenopei per ilalla Champions League. Victorha affrontato diversi temi in un’intervista rilasciata al Daily Mail, partendo dalla passione deipartenopei per il: “per ile ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto”, ha detto. “Ihanno le lacrime agli occhi, non vincono il campionato dai tempi di Maradona (1990) e sono così vicini a realizzare questo sogno. A volte vengono...

