(Di martedì 11 aprile 2023) Victor, alla fine, non ce l'ha fatta. Non ci sarà domani in campo a San Siro contro il. L'attaccante del Napoli, uno dei protagonisti più attesi del derby italiano per i quarti di finale ...

Victor, alla fine, non ce l'ha fatta. Non ci sarà domani in campo a San Siro contro il Milan. L'attaccante del Napoli, uno dei protagonisti più attesi del derby italiano per i quarti di finale ...... ma il provino previsto per domaniaperto uno spiraglio al capocannoniere della Serie A che -...staff medico e di quello tecnico pesino pure l'assenza certa della prima alternativa di, ...... ieri contro il Lecce ha sostituito il compagni di reparto, fuori per un infortunio. Quella di Raspadori è stata una prestazione non all'altezza del suo livello. Nel secondo tempoil ...

Osimhen lascia il ritiro, non convocato per la sfida con il Milan Corriere dello Sport

“Milan-Napoli è adesso, ovvio, ma pure tra una settimana, quando ogni rischio sarà stato (ovviamente) ridotto forse all’osso oppure no, ma nei pressi: e quindi, stamani, nella rifinitura, si potrà ...in cui si uscirà dagli equivoci e si capirà se Osimhen salirà sull’aereo per andarsene in compagnia del Napoli a Milano, come sembra; o se quel viaggio lascia soltanto aperta la possibilità di ...