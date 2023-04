«Osimhen l’anno prossimo giocherà nel Bayern | piace molto al club» Sky Sport Germania

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 aprile 2023) IlMonaco è su Victore non da oggi, già quest’estate ilbavarese era in predicato di acquistare il centravanti nigeriano del Napoli. Le trattative con l’entourage del calciatore sono proseguite. E oggi su Twitter il giornalista di SkyFlorian Plettenberg scrive chesicuramente nelin estate. Una nuova conferma sarebbe arrivata oggi.sia ai dirigenti del. Nelle prossime settimane ci saranno altri colloqui, sul prezzo e su Tuchel. News #: The 24 y/o top striker would definitely joinin summer! Confirmed again and today. ...