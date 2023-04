Osimhen ci prova | si è allenato a parte a Castel Volturno

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Victorvuole esserci a tutti i costi per Milan-Napoli. L’attaccante nigeriano sta stringendo i denti e stamani ha fatto un tentativo per capire se essere convocabile o meno.si èsul campo 3 del centro sportivo dimezz’ora dopo l’inizio della seduta di rifinitura di tutto il gruppo. Staff tecnico, medico e lo stesso calciatore valuteranno in queste ore una convocazione in extremis per Milan-Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non è presente in gruppo nell'allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League di domani sera in casa del Milan: come riporta Sky, il nigeriano prova ad essere convocato almeno per andare in panchina.