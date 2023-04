Osimhen | «A Napoli i tifosi vengono sotto casa fino alle 2 di notte | vivono per il calcio»

(Di martedì 11 aprile 2023)ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mail. Parla di: Se riusciamo a vincere il titolo per il, la città non sarà più la stessa. In città ihanno le lacrime agli occhi. Non vincono il campionato dai tempi di Maradona (1990) e sono così vicini a realizzare questo sogno. A voltedei giocatori per mostrare il loro amore, anche2 del mattino.vive per ile ho immaginato tante volte come esploderebbe la città se dovessimo riuscire a vincere lo scudetto. Abbiamo la possibilità di andare lontano anche in Champions League. Parla di Haaland. Nelgioco con Leo Ostigard che è molto amico di Haaland e gioca con lui nella Norvegia. Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Quando inizierà il processo per questa evidente truffa e falsa plusvalenza? #Osimhen #Napoli - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - DiMarzio : #Napoli, le parole di #DeLaurentiis sulle condizioni di #Osimhen - zazoomblog : Ultim’ora Napoli notizia su Osimhen: è successo a Castel Volturno - #Ultim’ora #Napoli #notizia #Osimhen:… - cn1926it : Dalla Germania - #Osimhen sarà un giocatore del #Bayern: il retroscena -

La scelta delper la convocazione di Victorper l'andata dei quarti di finale contro il Milan Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Victornon prenderà parte alla trasferta di ...Non c'era Victorassieme al gruppo nella rifinitura che ilha svolto a Castel Volturno prima della partenza per Milano: per l'attaccante nigeriano lavoro a parte. Non sarà convocato e la speranza di ..."Milan -Senzail peso offensivo degli azzurri cambia". ROMA - "È una tappa fondamentale in un stagione finora al di sotto delle aspettative di una tifoseria e di un club importante come l'...

Victor Osimhen non sarà tra i convocati per Milan-Napoli di domani: la notizia ovviamente non può far felice Luciano Spalletti - riporta gazzetta.it - che fino a ieri sera aveva sperato di portarlo in ...Ballottaggio tra Thiaw e Kjaer con qualche chance in più per il danese. Napoli con dubbi tattici: Mario Rui o Olivera e Lozano o Politano. Victor Osimhen, a riposo per quasi due settimane. Raspadori è ...