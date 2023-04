Orso in Trentino, il Corpo Forestale: «Dislocamenti e spray al peperoncino, così possiamo gestirlo» (Di martedì 11 aprile 2023) Il governatore Fugatti ha emesso un’ordinanza di abbattimento nei confronti dell’Orso che ha ucciso Andrea Papi. Ne abbiamo parlato con Raffaele De Col Leggi su vanityfair (Di martedì 11 aprile 2023) Il governatore Fugatti ha emesso un’ordinanza di abbattimento nei confronti dell’che ha ucciso Andrea Papi. Ne abbiamo parlato con Raffaele De Col

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Mi dispiace davvero moltissimo per la morte atroce del ragazzo ucciso da un orso mentre correva tra i boschi di Cal… - EleonoraEvi : SIAMO DAVVERO SICURI CHE SIA L’ORSO IL COLPEVOLE? L’orso va abbattuto. Fugatti ha deciso. Perchè ha ucciso un uom… - LaStampa : Ucciso dall’orso in Trentino, Tozzi: “La soluzione non è sottoporre gli animali alle nostre regole” - Ararat27148197 : RT @DalilaAdrower: @ErBovetti Lo so, li hanno importati dalla Slovenia con il progetto #LifeUrsus e con l'approvazione dei trentini dopo un… - Max2004Massimo : RT @Spica___82: L’orso del Trentino non deve essere abbattuto. Non esiste proprio, piuttosto cercate di informare i turisti, i runner e chi… -