Orsi in Trentino | il piano del governo | trasferimento di massa

Roma, 11 apr – Il governo sta valutando un piano di trasferimento di massa per gli Orsi del Trentino. Gli animali verrebbero dunque portati in altre zone – tranne un numero giudicato "sostenibile col mantenimento nella provincia autonoma" – ma non è ancora chiaro dove. E' quanto si legge in un comunicato del ministero dell'Ambiente, in seguito all'incontro di stamani a Roma tra il ministro Gilberto Pichetto e il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Il trasferimento degli Orsi rientrerebbe nei provvedimenti presi in considerazione dopo l'aggressione mortale del runner Andrea Papi a Caldes.

