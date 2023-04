Oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile 2023 | le previsioni amore e lavoro segno per segno

(Di martedì 11 aprile 2023)Fox 11è martedì e si concludono le vacanze pasquali, si riprende quindi con le normali attività della settimana. Ma non disperiamo, le belle notizie possono sempre essere alle porte! Cosa ci dirannole stelle? Quali saranno i segni zodiacali più fortunati? E quelli meno fortunati? Scopriamolo insieme con ledell’amato astrologoFox, estratte direttamente da DipiùTv!FoxAriete, Toro e GemelliFox Ariete: se ti piace qualcuno, chiamalo trae domani, soprattutto se pensi di essere ricambiato perché hai buone possibilità di riuscita, grazie alla Luna in buon ...

Ariete :Quella di domani sarà un giornata un po sottotono. Hai tante cose da fare e temi di non riuscire a far fronte a tutti gli impegni. Ti senti inevitabilmente nervoso e sotto pressione. Toro: Dom ...