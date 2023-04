Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 12 aprile 2023 | Capricorno nervoso

Leggi su zon

(Di martedì 11 aprile 2023) L’diFox per oggi,12Ariete Evita complicazioni nel rapporto con gli altri, ma cerca di vedere gente. Controlla la tensione. Toro Una nuova soluzione di lavoro ti porterà ottimi vantaggi. Se ti piace una persona fatti avanti Gemelli Spese improvvise, bisogna fare bene i conti. Sei stato preoccupato per una persona che ha avuto problemi. Cancro Hai una grande stabilita che dovrai sfruttare al massimo. Nel lavoro metti al bando le incertezze Leone E il momento di raccogliere i frutti del tuo impegno. Grandi novità se solo le desideri. Vergine Fatti promotore di un cambiamento nel lavoro, puoi ottenere un riscontro in queste ore. Bilancia In amore sei paziente ma fino a un certo punto, in coppia uno dei due ha problemi personali, calma questa ...