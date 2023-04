Orio | in tre giorni un infortunio e un principio d’incendio | “Lavoratori troppo sotto pressione”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 aprile 2023)al Serio. Dopo il gravedi Pasqua, martedì unsu un bus, entrambi i casi avvenuti durante le operazioni di assistenza dei voli a terra della F.C. Handling srl (l’ex cooperative Alpina). Sonodifficili nello scalo dial Serio, e non solo per i sostenuti volumi di traffico passeggeri di questo periodo di vacanza. “Quelli a cui stiamo assistendo in aeroporto non sono episodi davalutare, ma segnali chiari di un contesto di lavoro messo sempre piùe che da tempo denunciamo”,linea oggi la Filt-Cgil di Bergamo, dopo avere raccolto maggiori informazioni sullo scontro tra un bus passeggeri (vuoto) e il mezzo di traino di un carrello portabagagli che la ...