Oriana Marzoli ha un crollo, Daniele sbotta contro i fan: cosa è successo (Di martedì 11 aprile 2023) La giornata di Pasquetta è stata un po’ dura per Oriana Marzoli che ha letteralmente avuto un crollo fisico dovuto probabilmente a una brutta influenza che si è beccata. L’ex vippona ha infatti parlato di tosse, spossatezza e una forte stanchezza dovuta alle poche ore di sonno. Archiviato il Grande Fratello Vip la venezualana ha fatto due serate in discoteca (e in entrambe è stata accompagnata da Daniele Dal Moro) e alla fine – a causa dei numerosi impegni – si è sentita male. “Ho la tosse, è esattamente una settima che sono uscita dal Grande Fratello e sembra una vita! Non mi sono più fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio, sono stanchissima e distrutta. Ho bisogno di dormire. Non so quante ore abbia dormito, forse 8 ore in 3 giorni? Ho fatto Roma, Verona, Milano, Roma, Marche, Milano, Roma, da ... Leggi su biccy (Di martedì 11 aprile 2023) La giornata di Pasquetta è stata un po’ dura perche ha letteralmente avuto unfisico dovuto probabilmente a una brutta influenza che si è beccata. L’ex vippona ha infatti parlato di tosse, spossatezza e una forte stanchezza dovuta alle poche ore di sonno. Archiviato il Grande Fratello Vip la venezualana ha fatto due serate in discoteca (e in entrambe è stata accompagnata daDal Moro) e alla fine – a causa dei numerosi impegni – si è sentita male. “Ho la tosse, è esattamente una settima che sono uscita dal Grande Fratello e sembra una vita! Non mi sono più fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio, sono stanchissima e distrutta. Ho bisogno di dormire. Non so quante ore abbia dormito, forse 8 ore in 3 giorni? Ho fatto Roma, Verona, Milano, Roma, Marche, Milano, Roma, da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Non ce la faccio più, sono stanchissima, distrutta, morta” Dopo il #GFVip, Oriana Marzoli è stata travolta dagli… - fanpage : Gli #oriele non si mollano più dopo il GF VIP: Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera sono usciti con alcuni… - fanpage : #orianamarzoli torna sui social con #Daniele Dal Moro: i due dopo la puntata del GF VIP si sono mostrati insieme n… - karivalera4 : RT @BITCHYFit: Oriana Marzoli ha un crollo, Daniele sbotta contro i fan: cosa è successo - chico_marzoli : RT @oriele__era: “Quando usciamo di qua, di tutto quello che è stato qua dentro che non riguarda TE CON ME, non me ne frega niente” Queste… -