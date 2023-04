(Di martedì 11 aprile 2023) Lavorava al tribunale di Salerno, oggi è in pensione e in questi giorni vuole stare accanto alla figlia. Il forte legame con il leader di Forza Italia, con cui ha stretto una profonda amicizia

Poco dopo l'arrivo di Marina aveva lasciato il nosocomio anche, il padre di Marta che in questi giorni era rimasto a fare compagnia alla figlia entrata in ospedale con Berlusconi e da ...In visita la figlia Marina e il "suocero"Berlusconi ricoverato, quarta notte in terapia intensiva ma chiede di tornare a casa. Zangrillo: "Situazione difficile ma risponde bene alle ...Al fianco dell'ex premier, fin dal primo giorno di ricovero, ci sono la compagna e deputata Martae il suocero, che di tanto in tanto si allontana dalla struttura di via Olgettina per ...

Orazio Fascina, il padre di Marta, al San Raffaele: chi è l’ex cancelliere che Berlusconi chiama «papà» Corriere della Sera

Poco dopo l'arrivo di Marina aveva lasciato il nosocomio anche Orazio Fascina, il padre di Marta che in questi giorni era rimasto a fare compagnia alla figlia entrata in ospedale con Berlusconi e da ...AGI - Dopo due giorni di silenzio sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi arriva l'aggiornamento ufficiale del San Raffaele. Ed è per la prima volta decisamente incoraggiante: "Nelle ultime 48 ...