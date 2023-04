Ora le Ong vogliono navi italiane anche fuori dalla Sar di competenza (Di martedì 11 aprile 2023) Nuovo attacco delle Ong alla Guardia costiera italiana. Si lamentano perché, fuori dalla Sar di competenza, è sopraffatta. Ma i nostri mezzi non dovrebbero nemmeno operare lì Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Nuovo attacco delle Ong alla Guardia costiera italiana. Si lamentano perché,Sar di, è sopraffatta. Ma i nostri mezzi non dovrebbero nemmeno operare lì

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliogaia : @Volpina67046713 @capitano_ri Il blocco navale non si può fare. Ovvio, chi lo va a dire alla Marina Militare, Guard… - lucresba : @Alexanderxxvii1 Un po` di tempo fa, si facevano le guerre per occupare le terre degli altri, ora si usano i cannon… - Galea100 : @GiorgiaMeloni @poliziadistato Avete sostituito le ong con la guardia costiera italiana ora sostituite il ministro degli interni! - GCesare5 : @anna11824 La Meloni ha detto che lei n on ha mai parlato di BLOCCO NAVALE, semmai di concorrenza navale. Ora sta v… - gisellebardot : RT @aledige: È l’ora del blocco navale, di costringere barchini e ONG a ritornare indietro. Adesso basta @Viminale. -