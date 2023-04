Oppo Find X6 Pro è lo smartphone con la migliore fotocamera del 2023 finora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheWhiteWolf827 : @HMDGlobalParody Samsung s23 ultra iPhone 14 pro max Pixel 7 pro Oppo find x6 pro Vivo x90 pro Samsung s23 iPhone… - Mohitkumar_2003 : 1. Oppo Find X6 pro 2. Galaxy S23 ultra 3. iPhone 14 pro Max 4. Xiaomi 13 pro 5. Vivo X90 pro+ 6. Galaxy S23+ 7.… - CF22092013 : RT @CeotechI: OPPO Find X6 Pro diventa il nuovo leader della fotografia #Cameraphone #DXOMARK #Flagship #GalaxyS23Ultra #HonorMagic5Pro #iP… - ArpitNahiMila : My Ranking: 1. Vivo X90Pro+ 2. OPPO Find X6 Pro 3. Samsung Galaxy S23 Ultra 4. iPhone 14 Pro Max 5. OnePlus 11 6.… - the_bike_lover : My Ranking: 1. Xiaomi 13 Pro 2. OPPO Find X6 Pro 3. Samsung Galaxy S23 Ultra 4. Google Pixel 7 Pro 5. Vivo X90 Pr… -

Il nuovo leader della fotografia mondiale è lo smartphone top di gammaX6 Pro, che ha ottenuto il punteggio più elevato di DxOMark. Ecco i dettagli. L'X6 Pro ha superato i test DxOMark e i risultati della recensione della fotocamera del dispositivo ...Dopo il successo diN2 Flip di, l'attenzione cade su X Flip di vivo, il primo smartphone a conchiglia dell'azienda. Secondo le ultime indiscrezioni, vivo X Fold2 dovrebbe avere un AMOLED E6 ...Questa notizia è destinata a catturare l'interesse dei consumatori, poiché questo schermo sarà più grande del display di copertura di altri dispositivi di fascia alta come l'N2 Flip e il ...

OPPO Find X6 Pro conquista la prima posizione su DxOMark, guadagnandosi il titolo di Camera Phone definitivo: andiamo a scoprire come si è comportato dei vari test e quale punteggio ha totalizzato!Occasione d’oro in questo preciso momento per tutti coloro che vogliono accaparrarsi un top di gamma di ultima generazione, risparmiando qualcosina. Perché se è vero che la qualità si paga, e anche ve ...