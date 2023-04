Oppeano, 15enne travolto e ucciso in monopattino. Il messaggio della madre: «Figlio mio, dove sei?» (Di martedì 11 aprile 2023) «Mio Figlio, dove sei? Non c’è più. Sto male, sono disperata, ancora non me lo ha fatto vedere nessuno». Mirela ha saputo da poche ore che suo Figlio Samuele Brognara, quattro giorni prima di compiere 16 anni, è stato investito e ucciso da un’auto a Oppeano, a pochi chilometri da casa. È sabato sera, la vigilia di Pasqua, e i carabinieri le hanno appena comunicato che suo Figlio non c’è più. Così la donna si sfoga su Facebook, come racconta il Corriere del Veneto. L’incidente è avvenuto la sera dell’8 aprile, Samuele si è scontrato con un’auto che andava nel suo stesso senso di marcia, urtando il lato destro del parabrezza. Il 23enne alla guida, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo all’alcol test La madre, tornata tardi dal lavoro, si ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) «Mio? Non c’è più. Sto male, sono disperata, ancora non me lo ha fatto vedere nessuno». Mirela ha saputo da poche ore che suoSamuele Brognara, quattro giorni prima di compiere 16 anni, è stato investito eda un’auto a, a pochi chilometri da casa. È sabato sera, la vigilia di Pasqua, e i carabinieri le hanno appena comunicato che suonon c’è più. Così la donna si sfoga su Facebook, come racconta il Corriere del Veneto. L’incidente è avvenuto la sera dell’8 aprile, Samuele si è scontrato con un’auto che andava nel suo stesso senso di marcia, urtando il lato destro del parabrezza. Il 23enne alla guida, indagato per omicidio stradale, è risultato negativo all’alcol test La, tornata tardi dal lavoro, si ...

