Onu | in Afghanistan sulle donne costretti una scelta spaventosa

Il governo talebano ha vietato alle donne di lavorare per la missione Onu in Afghanistan, ha dichiarato oggi l'organismo mondiale, costringendo le Nazioni Unite a fare una "scelta spaventosa" sul ...

