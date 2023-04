OnePlus, offerta speciale per il lancio di OnePlus Pad (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroid OnePlus ha quest’oggi annunciato il lancio di un’offerta molto speciale per la presentazione di OnePlus Pad, approfittando della promozione Early Bird, ovvero la soluzione volta a premiare tutti coloro che sceglieranno di prenotare in anticipo il nuovo prodotto, con l’aggiunta di un adattatore SuperVooc 80W, ma anche la possibilità di aggiungere la tastiera magnetica di OnepPlus, la Stylo e la custodia Folio. OnePlus Pad è il tablet che spinge l’azienda nel segmento di mercato, riuscendo a garantire un’esperienza fluida e rapida, grazie ad un design unico nel suo genere, e comunque tutte le specifiche tecniche di fascia alta che possono promettere all’utente prestazioni di alto livello. A tutto questo si aggiunge la ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroidha quest’oggi annunciato ildi un’moltoper la presentazione diPad, approfittando della promozione Early Bird, ovvero la soluzione volta a premiare tutti coloro che sceglieranno di prenotare in anticipo il nuovo prodotto, con l’aggiunta di un adattatore SuperVooc 80W, ma anche la possibilità di aggiungere la tastiera magnetica di OnepPlus, la Stylo e la custodia Folio.Pad è il tablet che spinge l’azienda nel segmento di mercato, riuscendo a garantire un’esperienza fluida e rapida, grazie ad un design unico nel suo genere, e comunque tutte le specifiche tecniche di fascia alta che possono promettere all’utente prestazioni di alto livello. A tutto questo si aggiunge la ...

