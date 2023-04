Onana | «Servirà tanta personalità ma ho fiducia nella squadra!

(Di martedì 11 aprile 2023) Andreha parlato poco prima di Benfica-Inter a Sky. Il portiere camerunense ha parlato di cosaai nerazzurri per affrontare nel modo corretto la partita PERSONALITÁ– Ecco le parole di Andreprima di Benfica-Inter. Il portiere nerazzurro si è espresso così sulla partita: «Io credo che dovremo essere coraggiosi e avere. Giochiamo contro una buona squadra con ottimi giocatori. Dovremo essere bravi ma ho. È solo l’andata, c’è anche il ritorno ma anche questa partita è importante. Pressione alta del Benfica? siamo venuti preparati. non posso dirti nulla qui ma vedrete in campo. Ci aspettiamo una grande squadra ma noi siamo l’Inter e siamo pronti come sempre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

L'Inter parte con la migliore formazione per uscire indenne dal Da Luz. La cronaca della partita. In difesa, davanti alla porta di Onana, spazio a Darmian, Bastoni e De Vrij, con Dumfries. In pieno recupero cross preciso di destro di Dumfries per Lukaku. Per l'Inter si tratta della sfida contro una Lazio attenta e concentrata come nel derby.