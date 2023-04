Onana: «Inter con tanto coraggio! Ora rispondiamo in campionato» (Di martedì 11 aprile 2023) Nel post-partita di Benfica-Inter, dopo la vittoria di carattere e di compattezza dei nerazzurri, ha parlato a Mediaset André Onana. CORAGGIO ? Il portiere dell’Inter, André Onana, che è stato fondamentale per conservare il clean sheet del match, ha parlato così nel post-partita di Benfica-Inter a Mediaset: «Sempre dico che non vale la pena avere paura. Non basta difendersi, bisogna avere tanto coraggio e l’Inter l’ha avuto. Abbiamo così conquistato una vittoria importante. Sono contento per questo risultato e dobbiamo fare molto bene in casa perché il Benfica è una gran buona squadra. In campionato risponderemo e ci proveremo già con il Monza. Sono fiducioso perché l’Inter è ancora in Coppa Italia, in Serie A e in Champions League. ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023) Nel post-partita di Benfica-, dopo la vittoria di carattere e di compattezza dei nerazzurri, ha parlato a Mediaset André. CORAGGIO ? Il portiere dell’, André, che è stato fondamentale per conservare il clean sheet del match, ha parlato così nel post-partita di Benfica-a Mediaset: «Sempre dico che non vale la pena avere paura. Non basta difendersi, bisogna averecoraggio e l’l’ha avuto. Abbiamo così conquistato una vittoria importante. Sono contento per questo risultato e dobbiamo fare molto bene in casa perché il Benfica è una gran buona squadra. Inrisponderemo e ci proveremo già con il Monza. Sono fiducioso perché l’è ancora in Coppa Italia, in Serie A e in Champions League. ...

