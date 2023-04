Onana | «Chi gioca nell’Inter deve essere abituato alla pressione!»

(Di martedì 11 aprile 2023)sarà titolare stasera in Benfica-Inter, l’andata dei quarti di finale di Champions League (vedi formazioni). Da Inter TV, iltore ha parlato in attesa dell’inizio del primo round. COPPA DA ONORARE – Andrépresenta Benfica-Inter di stasera: «Affrontiamo un grandissimo rivale, una partita bella. Dobbiamocontenti dire queste partite, siamo preparati. Dobbiamo sempre mantenere la tensione molto alta, se seitore dell’Inter devipressione. Dobbiamo lavorare bene stasera, sarà difficile ma c’è fiducia. Il Benfica? La differenza per me oggi sarà lo spirito di gruppo. L’abbiamo già dimostrato contro Porto e Barcellona, due partite difficili per noi.no loro in casa, ...

CHAMPIONS LEAGUE - In vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League sul campo del Benfica, il sito della Uefa ha parlato con Andre Onana: ...Qui ci sono giocatori di alto livello che sanno come aiutarti, come Handanovic, che è una leggenda da queste parti. Di seguito un estratto delle sue parole:. Il ruolo del portiere è molto importante, ...