Oltre 93 mila euro per Festa del SS Crocifisso, “La Regione crede in questo evento” (Di martedì 11 aprile 2023) “La Regione ha previsto un finanziamento di 93 mila euro per la 397esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, ricca di eventi che accompagneranno la processione del 3 maggio. Per la prima volta, una parte del contributo, 83 mila euro, è stata inserita nella Legge Finanziaria della Regione, un risultato molto importante per cui ho (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 11 aprile 2023) “Laha previsto un finanziamento di 93per la 397esima edizione delladel Santissimo, ricca di eventi che accompagneranno la processione del 3 maggio. Per la prima volta, una parte del contributo, 83, è stata inserita nella Legge Finanziaria della, un risultato molto importante per cui ho (Monrealelive.it)

