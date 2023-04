Oliver arbitro di Benfica-Inter: esordio, ‘famoso’ per lo sfogo di Buffon (Di martedì 11 aprile 2023) Oliver sarà l’arbitro di Benfica-Inter, partita di andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione inglese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match dell’Estadio da Luz di Lisbona. NIENTE PRECEDENTI – Benfica-Inter sarà la prima partita per Michael Oliver come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara inglese ha però un passato con un’italiana ai quarti di finale di Champions League, seppur nel ritorno. L’11 aprile 2018 i bianconeri rimontarono lo 0-3 dell’andata, sembrava tutto fatto per i tempi supplementari ma nel recupero un ingenuo Intervento di Medhi Benatia su Lucas Vazquez causò un rigore (che c’era). ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)sarà l’di, partita di andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione inglese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match dell’Estadio da Luz di Lisbona. NIENTE PRECEDENTI –sarà la prima partita per Michaelcomedei nerazzurri. Il direttore di gara inglese ha però un passato con un’italiana ai quarti di finale di Champions League, seppur nel ritorno. L’11 aprile 2018 i bianconeri rimontarono lo 0-3 dell’andata, sembrava tutto fatto per i tempi supplementari ma nel recupero un ingenuovento di Medhi Benatia su Lucas Vazquez causò un rigore (che c’era). ...

