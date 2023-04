Olimpiadi Parigi 2024, federazione skateboard apre a russi e bielorussi (Di martedì 11 aprile 2023) Il comitato esecutivo di World Skate, la federazione internazionale dello skateboard, ha espresso il proprio supporto al ritorno in gara degli atleti con passaporto russo e bielorusso in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una decisione che è in linea con le raccomandazioni del CIO in questi ultimi mesi. Adesso World Skate dovrà decidere per quanto riguarda l’effettivo ritorno degli atleti russi e bielorussi nelle competizioni ufficiali, così da poter dare loro l’effettiva possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici del prossimo anno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Il comitato esecutivo di World Skate, lainternazionale dello, ha espresso il proprio supporto al ritorno in gara degli atleti con passaporto russo e bielorusso in occasione delledi. Una decisione che è in linea con le raccomandazioni del CIO in questi ultimi mesi. Adesso World Skate dovrà decidere per quanto riguarda l’effettivo ritorno degli atletie bielonelle competizioni ufficiali, così da poter dare loro l’effettiva possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici del prossimo anno. SportFace.

