‘Offresi lavoro’, Poste italiane cerca consulenti finanziari: ecco come candidarsi (Di martedì 11 aprile 2023) Occasioni occupazionali arrivano anche da Poste italiane e anche in provincia di Latina. Il progetto della società è di selezionare nuovi profili professionali al fine di potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Ma non si tratta di una ricerca di figure generiche, perché stavolta Poste italiane cerca specificatamente consulenti finanziari da inserire nelle proprie realtà aziendali. Qual è il termine di scadenza per presentare la candidatura Chiunque sia interessato e abbia le caratteristiche necessarie a ricoprire il ruolo, può presentare la propria candidatura entro il 23 aprile tramite il sito https://www.Posteitaliane.it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) Occasioni occupazionali arrivano anche dae anche in provincia di Latina. Il progetto della società è di selezionare nuovi profili professionali al fine di potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali. Ma non si tratta di una ridi figure generiche, perché stavoltaspecificatamenteda inserire nelle proprie realtà aziendali. Qual è il termine di scadenza per presentare la candidatura Chiunque sia interessato e abbia le caratteristiche necessarie a ricoprire il ruolo, può presentare la propria candidatura entro il 23 aprile tramite il sito https://www..it/it/carriere.html, dove sono consultabili anche i requisiti, le informazioni ...

